Без дощу, але зі снігом: з'явився несподіваний прогноз на листопад

З'явився несподіваний прогноз на листопад / УНІАН

Погода в Україні у листопаді буде теплою, але не обійдеться без сюрпризів. У деяких регіонах температура повітря прогріватиметься до + 18 градусів.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, у Херсоні та Миколаєві в перші 2 тижні листопада кілька днів може йти дощ. Далі- місяць буде сухим і сонячним. Аж до 1 грудня в містах пануватиме суха погода. Похмурих днів практично не буде – небо обіцяють сонячним.

В середньому температура повітря коливатиметься в межах + 14...+ 16 градусів. 9 листопада повітря в Херсоні прогріється до + 18 градусів.

Стовпчики термометрів опустяться тільки ближче до грудня. В останні дні осені температура буде + 5...+ 9 градусів, але при цьому туманів і сірої похмурої погоди не буде.

В інших південних областях теж обіцяють багато Сонячних днів, правда, і дощових теж буде більше.

Разом з тим синоптики прогнозують, що в листопаді українцям варто чекати на сніг. У жовтні зимової погоди ще не буде, а ось на третій місяць осені – ймовірність дуже висока.

Як повідомляв Главред, листопад в Україні почнеться з похолодання і дощів, а закінчиться морозами і снігом.

Погода взимку в Україні буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати в січні, а опади тільки посприяють майбутньому врожаю.

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