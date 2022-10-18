Синоптики розповіли, коли в Україну остаточно прийде похолодання

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні вже з 19 жовтня зіпсується. Осінь вступає в свої права остаточно, але "бабине літо" ще буде.

Так, вже в середу на більшості територій очікуються дощі.

"У середу Україну відвідають холодні атмосферні фронти. На Заході, Півночі, а ввечері і місцями на сході пройдуть невеликі дощі. У західних і північних областях посилиться вітер", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря ще буде комфортною, проте почнеться поступове її зниження, яке вже 20 жовтня досягне +4...+ 10 градусів.

"Але завтра ще очікується вдень + 11...+ 16 градусів, на півдні 16...+ 19 градусів", - додала синоптик.

У столиці в середу, 19 жовтня, збільшиться хмарність, часом пройде дощ.

"Температура повітря протягом дня коливатиметься близько + 12...+14 градусів, а вже в четвер стане холодніше до +7...+ 9 градусів", - констатувала Діденко.

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За прогнозом синоптиків, похолодання буде до 25 жовтня.

Як свідчить карта погоди ресурсу meteoprog.ua, з 26 жовтня потеплішає до +17 +19.

Остаточне похолодання, морози і сніг варто чекати на початку листопада.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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