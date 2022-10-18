На Україну налетить потужний сніговий циклон: синоптики попередили про прихід морозів

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко зіпсується з 19 жовтня. Бабине літо, якого так довго чекали українці, добігає кінця.

Як прогнозує народний синоптик Станіслав Щедрін, незабаром повернеться справжня осіння погода з дощами, поривчастим вітром і навіть мокрим снігом.

"Із завтрашнього дня, 19 жовтня, до 24-25 жовтня в Україну відвідає циклон і його атмосферні фронти, які зумовлять опади у вигляді дощу і мокрого снігу по всій країні, за винятком південних регіонів", - говорить він.

Крім того, прогнозується налипання мокрого снігу, поривчастий вітер і значне похолодання до -5 вночі і до +6 градусів вдень.

"У південній частині нашої країни снігу поки не чекаємо, а ось на дощі природа буде щедрою", - додав синоптик.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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