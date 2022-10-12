Зима буде дуже важкою: коли чекати аномальних морозів

Погода буде сніжною лише кілька тижнів, а морозів варто очікувати значних.
Погода взимку в Україні буде майже без снігу. Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати в січні, а опади тільки посприяють майбутньому врожаю.
Експерт Андрій Фліс з посиланням на дослідження екваторіального регіону Тихого океану ENSO і систему довгострокового прогнозування UKMO говорить, що в цілому в Україні очікується менше норми показника снігових опадів.
Найменше снігу випаде на південному заході країни, а найбільше на півдні Херсонщини, в Криму, Одеській області.
Погода на грудень в Україні
Погода буде під впливом високого тиску, тому не буде ні снігопадів, ні накопичення снігу. Нормальний рівень снігового покриву буде тільки в Одеській області, на півдні Херсонщини і в деяких частинах Харківської, Сумської та Полтавської областей.
Погода на січень 2023
Погода буде сніжною, морозів варто очікувати значних. Крім того, в деяких частинах Європи будуть спостерігатися снігові опади, але температура повітря буде недостатньо низькою, щоб сніг накопичувався в низинах.
Погода на лютий
Сніговий шар накопичиться на півночі і заході України в останній місяць зими, тоді як на інших територіях очікуються помірні снігопади.
Сніг впливає на клімат
"Сніговий покрив важливий, оскільки при таненні снігу збільшуються запаси вологи в грунті, використовуваної рослинами влітку. До того ж, сніг впливає на тепловий режим грунту і повітря, захищаючи землю від проникнення низьких температур. У той же час, сніг впливає і на температуру повітря: він робить її нижче", - говорить експерт.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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