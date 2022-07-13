В Україну увірветься пекельна спека і налетить аномалія: синоптики назвали найспекотніші дні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні серед літа нагадала про наближення осені. Як повідомляють синоптики, в деякі регіони України повернеться літня спека до +30 градусів і сонячна погода.

14 липня, у четвер, у більшості регіонів вдень прогнозується комфортна температура повітря на рівні +22 +28 градусів.

Прохолода затримається в Сумській, Харківській, Полтавській областях, частині Чернігівщини та Луганщини, де очікується +19 +22 градуси. У той же час на Закарпатті та в Одеській області справжня спека до +30 градусів

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, у четвер очікується скорочення опадів та переважання сухої погоди, адже дощовий циклон відступає.

"Тільки північні області і північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону - там можливі періодичні дощі, грози", - попередила синоптик.

У Києві температура повітря вдень складе близько + 24 градусів зі мінливою хмарністю і тимчасовими проясненнями. Вітер буде помірний до північно-західного напрямку.

Коли прийде спека

15 липня, у п'ятницю, по всій території України встановиться сонячна погода навіть без натяків на опади. У південних областях очікується вночі +17 +19, а вдень до +32 градусів.

Інші регіони вночі на стовпчику термометра зафіксують від +14 до +17 градусів, а вдень від +25 до +29 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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