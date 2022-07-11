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В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолодання

11 липня 2022, 22:12

Найнижча температура очікується в західних областях України +16 + 22 градуси.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде з дощами через вплив циклону. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, місцями температура вночі знизиться до + 8 градусів.

За даними синоптика, найнижча температура очікується в західних областях України +16 +22 градуси.

Найтепліше, але без сильної спеки, буде в східних областях і на півдні України, +24 +29 градусів.

На решті території стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21 +26 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що вночі на Заході термометри покажуть +8 +11, а на інших територіях +11 +16 градусів.

"Дощі передбачаються завтра в західних областях і в північних, тільки до Сумщини не дійдуть. У центральних областях, на Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У Києві на Петра і Павла очікується свіжа але комфортна погода, +22 +23 градуси, часом невеликий дощ.

Діденко прогнозує, що в середу, 13-го липня очікується короткочасне похолодання, посилення вітру і дощі.

14-го липня погода вирівняється - знову потеплішає, буде багато сонця.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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