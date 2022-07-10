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Україну заллє і завалить великим градом: синоптики попередили про нову стихію

10 липня 2022, 16:24

Місцями дощі будуть інтенсивними, у супроводі гроз та граду.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon

Погода в Україні наступного тижня буде з похолодання та новими аномаліями. Як прогнозують синоптики, з 11 липня в країні очікується похолодання, а в деяких областях пройдуть дощі з грозами.

"За рахунок зміни повітряний мас і перебудови синоптичних умов в Європі, в Україну на початку нового тижня липня почне надходити більш прохолодне повітря Атлантичного і скандинавського походження. Спекотна погода залишиться лише на крайньому південному сході і в Криму", - кажуть синоптики, пише Мeteoprog.

Місцями дощі будуть інтенсивними, у супроводі гроз та граду. Найбільші опади очікуються на Лівобережній частині України в першій половині тижня.

Погода на тиждень

Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, у вівторок, 12 липня, дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних та північних областях України. На решті території переважно без опадів. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с, при грозах поривчастий.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18 , у західних областях + 8...+ 13; вдень повітря прогріється до + 23...+28, в західних областях за рахунок щільної хмарності всього + 16...+ 21, на південному сході країни до +30.

У середу, 13 липня, дощова і прохолодна погода збережеться в західних і північних регіонах України, вдень також можливі короткочасні грозові дощі на сході країни. На решті країни без істотних опадів. Температура повітря вночі + 13...+18, вдень + 25...+30, у західних та північних областях +18...+ 23.

У четвер, 14 липня, дощі пройдуть в північних і східних областях, на решті частини країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, у південних областях вдень пориви до 15 - 20 м/сек. Вночі повітря охолоне до +12...+ 17, вдень прогріється до + 21...+ 26, на півдні до + 27...+ 30.

У п'ятницю, 15 липня, за рахунок переважання поля підвищеного тиску в Україні опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18, на півдні до + 21, вдень +23...+28, у південних областях + 29...+ 32.

На вихідні, 16 - 17 липня погодні умови визначатиме гребінь антициклону з Центральної Європи. Очікується малохмарна і суха погода. Вітер західний, північно – західний, 5-10 м/с.Температура в нічний час складе +15...+20, вдень-до +26...+31, у південних та центральних областях +32...+ 34.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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