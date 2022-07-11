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В Україну увірветься справжня африканська спека: синоптики попередили про рекордну температуру

11 липня 2022, 15:32

Стовпчики термометрів піднімуться до рекордних +41 градус.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні трохи зменшила оберти і в липні прийшло похолодання. Як повідомляють синоптики, африканська спека увірветься в країну після 20 липня.

Погодний ресурс Gismeteo повідомляє, що стовпчики термометрів піднімуться до рекордних +41 градус.

В Харкові найспекотнішими днями стануть 21 і 22 липня. Очікується до +35 градусів.

На півдні України пік спеки припаде на 19 липня, стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів. У Миколаєві спека підніметься до 36 градусів.

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В Києві пік високих температур припаде на 19 липня. Вдень у столиці очікується до 39 градусів спеки.

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У Дніпрі і області 21 і 22 липня буде до +40 градусів.

В Ужгороді і на заході найбільша спека прогнозується з 18 до 22 липня. Два дні поспіль температура повітря триматиметься на рівні + 41 градус.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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