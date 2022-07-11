В Україну увірветься справжня африканська спека: синоптики попередили про рекордну температуру

Стовпчики термометрів піднімуться до рекордних +41 градус.
Погода в Україні трохи зменшила оберти і в липні прийшло похолодання. Як повідомляють синоптики, африканська спека увірветься в країну після 20 липня.
Погодний ресурс Gismeteo повідомляє, що стовпчики термометрів піднімуться до рекордних +41 градус.
В Харкові найспекотнішими днями стануть 21 і 22 липня. Очікується до +35 градусів.
На півдні України пік спеки припаде на 19 липня, стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів. У Миколаєві спека підніметься до 36 градусів.
В Києві пік високих температур припаде на 19 липня. Вдень у столиці очікується до 39 градусів спеки.
У Дніпрі і області 21 і 22 липня буде до +40 градусів.
В Ужгороді і на заході найбільша спека прогнозується з 18 до 22 липня. Два дні поспіль температура повітря триматиметься на рівні + 41 градус.
читайте такожПрикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачу
Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
Читайте також:
- Найсмачніший і простий пиріг з листкового тіста на швидку руку: дуже швидкий рецепт
- Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: швидкий рецепт
- Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варення