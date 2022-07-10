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В Україну налетить найсильніша стихія зі штормом: синоптики попередили українців

10 липня 2022, 21:25

Синоптики оголосили про I рівень небезпеки через погоду.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 11 липня буде небезпечною. Як повідомляють синоптики, опади ймовірні по всій країні, а в деяких областях ще й поривчастий вітер, ймовірний град.

"11 липня у східних та північно-східних областях грози, місцями значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/сек (I рівень небезпеки, жовтий)", - попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в цих регіонах разом з атмосферним фронтом прийде і зниження температури, тут очікується +26 +29 градусів.

На решті території України очікується протягом дня +21 +26 градусів, у західних областях +18 +22 градуси.

Де будуть дощі з градом

Дощі з грозами, за прогнозом синоптика, очікуються на сході, в західних областях, на Сумщині, в Дніпрі з районами. У північній частині, в центрі, і на півдні України періодичні дощі чергуватимуться з проясненнями.

"Вітер при грозах може бути поривчастим", - додала синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Києві

У Києві 11 липня буде +23 +24 градуси.

"Серйозний дощ у столиці малоймовірний, хіба часом по області може щось з'явитися", - прогнозує Діденко.

Погода на тиждень

Тільки в другій половині тижня температура повітря почне знову підвищуватися.

За даними Укргідрометцентру, вже 14-15 липня стовпчики термометрів поповзуть вгору і досягнуть +25 +32 градусів вже в п'ятницю.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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