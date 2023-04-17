Україну накриє потужний циклон з Балкан: синоптик назвав дати нового "потопу"

З наближенням атмосферних фронтів, інтенсивність дощів посилиться, попередив Віталій Постригань.

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В Україні прогнозують підвищення рівня води / Facebook В.Постригань

У понеділок, 17 квітня, вночі у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській, вдень і в південних областях невеликий дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер переважно східний, 7-12 м/сек, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 4-9°, у більшості східних, Чернігівській та Сумській областях 1-6° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та в Криму до 20°, на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла.

У Києві в понеділок, 17 квітня, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

Як уточнив в Facebook синоптик Віталій Постригань, незважаючи на те, що найближчим часом погоду в центрі України буде потужний антициклон "Петра", який не принесе істотних опадів, надалі Україна потрапить під вплив циклону "Свен", який переміщається з Балкан.

"Атмосферний тиск почне падати, і вдень 19 квітня чекаємо чергову порцію дощів. Температурний фон не зміниться", — підкреслив він.

Синоптик попередив, що з наближенням атмосферних фронтів, до 20 квітня, інтенсивність дощів посилиться.

Карта опадів в Україні / Facebook В.Постригань

Дощова погода прогнозується практично до кінця квітня, додав Постригань і уточнив, що пікові значення повені очікуються 18-28 квітня, тому вода ще прибуватиме.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в декількох областях України стався значний підйом рівня води у зв'язку з рясними паводками.

Через весняну повінь на півночі України підтоплено 500 домогосподарств, повідомили в ДСНС. Спостерігається сезонне підвищення рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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