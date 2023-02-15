Крижаний дощ і сніговий "апокаліпсис": в Україну йде справжній Армагеддон

Зимова хуртовина до кінця лютого огорне всю Україну. Снігу намете майже до 47 сантиметрів.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця лютого різко погіршиться. За прогнозом синоптиків, будуть хуртовини, крижаний дощ і замети місцями до 47 сантиметрів.

Метеосайт Ventusky повідомляє, що почнуться хуртовини вранці 25 лютого.

Особливо це стосується північних, частково центральних і західних областей. На сході і частково в центрі очікується дощ, сильний туман. Така погода триватиме до кінця доби.

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Вранці 26 лютого масштаб хуртовин розшириться. При цьому з північного сходу в напрямку південного заходу очікується замерзаючий дощ і туман.

Вранці 27 лютого хуртовина намете чимало снігу.

Зокрема, очікується:

у Карпатах - до 47 см;

Києві - 20 см;

Вінниці - 19 см;

Чернігові - 14 см;

Чернівцях - 12 см;

Черкасах - 6-7 см;

Хмельницькому - 6 см.

Зимова хуртовина вщухне до вечора 27 лютого.

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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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