Вдарить справжнє пекло: синоптик попередив про справжній "ад" у серпні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у серпні буде більш комфортною. Як прогнозують синоптики, спекотних і "пекельних" днів буде достатньо.

Любителям дощу теж буде чому радіти, але вже в кінці місяця.

Народний синоптик Володимир Деркач зазначає, що серпень почнеться з тепла, а закінчиться інтенсивними зливами.

З 1 по 10 серпня буде сонячно, іноді навіть дуже жарко. Опадів не очікується, а атмосфера почне потроху охолоджуватися приблизно на п'ятий день цього проміжку часу. Незважаючи на це, збережеться пекло.

З 11 по 20 серпня українці можуть радіти "помірним теплом" і дуже комфортними температурними показниками. За прогнозом синоптика, приблизно з середини цієї декади погода почне змінюватися і буде висока ймовірність опадів всю другу половину цього відрізка. Температура повітря знизиться, особливо це буде відчуватися вночі.

Третя декада серпня буде досить вологою, а іноді будуть проходити інтенсивні дощі. За 5 днів до завершення літа температура повітря знову підвищиться, а опади практично зникнуть.

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Погода на місяць в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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