Пробере до кісток: Україну на вихідних засипле снігом і заморозить

В Україну прийшла люта зима: на вихідних країну засипле снігом і заморозить / Pixabay

Погода не припиняє влаштовувати українцям випробування морозами, вітрами і рясними снігопадами – найближчими днями все це буде практично у всіх регіонах країни, пробирати буде до кісток.

Зокрема, синоптики Укргідрометцентру прогнозують у суботу, 22 січня, на заході та півночі снігопади. На решті території буде мінлива хмарність з проясненнями.

"На вихідних буде переважно хмарна погода зі снігом в окремих областях. У суботу в західних і північних областях очікуємо сніг. На решті території - без істотних опадів", - пояснила синоптик Наталія Птуха в коментарі виданню Апостроф.

На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть стабільні морози від 3 до 6 градусів нижче нуля. У денні години варто очікувати від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла.

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На півночі, сході та в центрі вночі синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 2 градусів морозу до 1 градуса вище нуля.

На заході вночі - від 4 до 6 градусів морозу, а зі сходом сонця в денні години варто очікувати від 0 до 3 градусів морозу.

"У суботу вночі температура повітря очікується 2-7 градусів морозу. Тобто майже по всій території країни на вихідних морози будуть посилюватися. На Закарпатті та сході вночі буде навіть 5-10 градусів морозу. Але в денні години варто очікувати орієнтовно 4 градуси морозу. Майже 1 градус тепла вдень буде на півдні країни й узбережжі морів", - зазначає синоптик.

У неділю, 23 січня, снігопади пройдуть на Заході і Сході, а також у Криму. На решті території буде хмарна погода без опадів.

"У неділю в західних і південно-східних областях очікуємо снігопади. На решті території - без опадів", - додає Птуха.

У південних регіонах в нічні години синоптики прогнозують від 3 до 6 градусів морозу, а вдень - від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла.

На півночі та сході України вночі - від 7 до 10 градусів нижче нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 2 до 5 градусів морозу.

У західних і центральних регіонах в нічні години - від 4 до 7 градусів морозу. Вдень синоптики прогнозують від 1 до 4 градусів нижче нуля.

"У неділю вночі 4-9 градусів морозу. У денні години стабільно від 0 до 7 градусів морозу по всій території України. Вітер поступово стихатиме. На вихідних без поривів: північно-західний вітер 5-12 метрів в секунду", - підсумувала Наталія Птуха.

У понеділок, 24 січня, Схід продовжать засипати снігопади. Також синоптики прогнозують снігові опади в центральних регіонах. На решті території буде сухо.

У більшості регіонів температурна картина залишиться незмінною. Тільки на заході України похолодає: вночі стовпчики термометрів покажуть 5-10 градусів морозу, а в денні години буде 4-7 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що за прогнозом нинішня зима в Україні буде на 2-3 градуси тепліша ніж зазвичай, а в лютому взагалі може прийти весна.

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