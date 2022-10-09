Прийдуть холоди і проллються дощі: прогноз погоди в Україні

Температура повітря в Україні трохи "осяде", протягом 10 жовтня очікується +12...+ 18 градусів. Де пройдуть дощі-прогноз синоптика
Перший день нового робочого тижня, понеділок, 10 жовтня нинішнього року, принесе в Україну трохи дощів. Такий прогноз зробила відомий синоптик Наталка Діденко.
"Дощі пройдуть на Лівобережжі. Карта. Але на решті території все ж буде суха погода", - написала вона.
Діденко додала, що надалі протягом тижня суттєві опади малоймовірні.
"Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12...+ 18 градусів, що також досить комфортно", ‒ додала Діденко.
У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.
Бабине літо в Україні
До слова, як каже народний синоптик Стас Щедрін, бабине літо, яке, нарешті, прийшло в Україну, може затриматися до кінця другої декади жовтня.
"Швидше за все бабине літо. Затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", ‒ говорить він.
Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
Інші новини:
- Україну чекає різка зміна погоди: синоптик назвала дату
- Бабине літо буде недовгим: українці дізналися "крижаний" прогноз з температурою до 0º
- Жовтень помінявся місцями з вереснем: бабине літо затримається майже до кінця місяця - синоптик