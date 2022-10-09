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Прийдуть холоди і проллються дощі: прогноз погоди в Україні

9 жовтня 2022, 14:27

Температура повітря в Україні трохи "осяде", протягом 10 жовтня очікується +12...+ 18 градусів. Де пройдуть дощі-прогноз синоптика

Дощ, погода
Прийдуть холоди і проллються дощі: прогноз погоди в Україні / Колаж фото УНІАН

Перший день нового робочого тижня, понеділок, 10 жовтня нинішнього року, принесе в Україну трохи дощів. Такий прогноз зробила відомий синоптик Наталка Діденко.

"Дощі пройдуть на Лівобережжі. Карта. Але на решті території все ж буде суха погода", - написала вона.

Діденко додала, що надалі протягом тижня суттєві опади малоймовірні.

"Температура повітря трохи "осяде", протягом дня очікується +12...+ 18 градусів, що також досить комфортно", ‒ додала Діденко.

У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. У Києві, за її прогнозом, 10 жовтня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів.

Погода, Україна

Бабине літо в Україні

До слова, як каже народний синоптик Стас Щедрін, бабине літо, яке, нарешті, прийшло в Україну, може затриматися до кінця другої декади жовтня.

"Швидше за все бабине літо. Затримається не до 10-12 числа, як я раніше прогнозував, а аж до кінця другої декади жовтня", ‒ говорить він.

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

Інші новини:

Наталія Діденко новини України Погода в Україні
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