Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала дату

У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ і гроза.
Погода в Україні у неділю буде сонячна, але в деяких областях буде сильно дощитиме.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в більшості західних областей очікуються грози, шквали і град.
24-го липня очікується протягом дня + 27...+ 32 градуси.
Прохолодно буде в західних областях - до +24...+27. За словами синоптика, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.
Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на захід, вдень і ввечері опади поширяться на північ (крім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей.
На решті території буде сухо і сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.
У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ і гроза. У столиці вночі очікується +16 ... +18, вдень близько + 31.
Грози і шквали в Україні 24 липня будуть:
- в Києві,
- Черкасах,
- Одесі;
- Луцьку;
- Рівному;
- Львлві;
- Тернополі;
- Івано-Франківську;
- Ужгороді:
- Чернівцях;
- Вінниці;
- Хмельницькому;
- Житомирі.
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Погода в Україні
Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.
За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.
Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.
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