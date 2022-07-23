Україну накриє градом і налетить ураган: синоптик назвала дату

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у неділю буде сонячна, але в деяких областях буде сильно дощитиме.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в більшості західних областей очікуються грози, шквали і град.

24-го липня очікується протягом дня + 27...+ 32 градуси.

Прохолодно буде в західних областях - до +24...+27. За словами синоптика, навіть на Закарпатті температура знизиться до +30.

Дощі, місцями з грозами, принесе атмосферний фронт спочатку на захід, вдень і ввечері опади поширяться на північ (крім Сумщини), Вінницьку, частину Одеської та Черкаської областей.

На решті території буде сухо і сонячно. Вітер південно-західний, невеликий або помірний, під час гроз можливі сильні пориви.

У Києві та області вдень прогнозуються короткочасний дощ і гроза. У столиці вночі очікується +16 ... +18, вдень близько + 31.

Грози і шквали в Україні 24 липня будуть:

в Києві,

Черкасах,

Одесі;

Луцьку;

Рівному;

Львлві;

Тернополі;

Івано-Франківську;

Ужгороді:

Чернівцях;

Вінниці;

Хмельницькому;

Житомирі.

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Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

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