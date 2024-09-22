Похолодає до +5: в Україну повертаються зливи з грозами

Синоптик попереджає, що в Україну йде похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pixabay

Погода в Україні протягом тижня, з 23 по 29 вересня, буде аномально теплою. Однак будуть дні, коли в деяких областях країни пройдуть дощі, спричинені циклоном. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 23 вересня

У понеділок, 23 вересня, по всій території країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці в західних і місцями північних областях можливі тумани. Вітер переважно північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °С, у центральних і південних областях +11...+16 °С; вдень +23...+29 °С, на крайній півночі та в Карпатах +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 вересня

У вівторок, 24 вересня, завдяки впливу антициклону збережеться тепла та суха погода в більшості областей нашої країни. Вітер східний / південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 °С, у південних областях +12...+17 °С; вдень +24...+29 °С, у Карпатах +18...+23 °С.

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Прогноз погоди в Україні на 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 вересня

У середу, 25 вересня, у західних областях, а також місцями в Приазов'ї очікуються дощі, вночі на Закарпатті та в Карпатах можливі сильні дощі. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східного напрямку, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °С, на північному сході +5...+10 °С; вдень +21...+26 °С, у західних областях місцями +16...+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 25 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 вересня

У четвер, 26 вересня, подекуди в західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, часом із грозами. У решті областей України без опадів. Вітер південний / південно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °С, на півдні та узбережжі морів +15...+20 °С; вдень +22...+27 °С, у Карпатах +16...+21 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / фото: Windy

Погода в Україні 27 вересня

У п'ятницю, 27 вересня, у північних регіонах місцями можливий невеликий дощ, на решті території України без істотних опадів. Вітер південного / південно-західного напрямку, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16...+21 °С; вдень +24...+29 °С, на крайньому заході +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / фото: Windy

Погода в Україні 28 вересня

У суботу, 28 вересня, в Україні переважно без опадів, лише в західних областях очікується дощова та прохолодна погода. Вітер південний / південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16...+21 °С; вдень у північних і західних областях +17...+22 °С, у центральних, південних і східних регіонах +25...+30 °С.

Прогноз погоди в Україні / фото: meteoprog

Погода в Україні 29 вересня

У неділю, 29 вересня, нестійка погода з дощами очікується в західних, північних і центральних областях. На сході та півдні країни ще збережеться тепла та суха погода. Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °С, удень +23...+28 °С; у західних і північних областях +17...+22 °С.

Хто такий Ігор Кибальчич Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, у Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, у Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікують 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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