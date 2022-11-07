Тиждень буде пекельним: в Україну прийдуть холодні зливи і налетить аномальна погода

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні цього тижня з 7 по 13 листопада буде дощовою. Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич, на заході країни очікуються дощі, на решті території без опадів.

З понеділка, 7 листопада, по середу, 9 листопада, в Україні буде мінлива хмарність і без опадів. У ніч на 8 листопада в західних областях і на Київщині місцями поморосить невеликий дощ.

"На заході, півдні і в центральних областях вночі і до вечора буде туманність, яка знизить видимість до 200-500 метрів", - сказав синоптик, передає meteoprog.ua.

Вночі очікується +3...+8 °С, на Лівобережжі країни та в Карпатах +2...-4 °С, а вдень температура підніметься до +5...+10 °С, в західних і південних областях до +12...+17 °С.

У четвер, 10 листопада, більша частина України залишиться без опадів, вони ввечері перейдуть на захід країни. Вночі очікується + 4...+9 °C, у східній та північно-східній частині країни місцями близько 0 °C. В вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9 ... +14 °C, в Одеській області до + 17 °C.

У п'ятницю, 11 листопада, тільки в західних областях і на Київщині буде невеликий, а місцями і помірний дощ. Ніч стане холоднішою, а саме +3...+8 °C, а в денний час +7...+12 °C, на півдні +12... + 16 °C.

На вихідних, 12 і 13 листопада, синоптик прогнозує суху погоду, тільки вночі 12 листопада на заході країни пройде невеликий дощ. При цьому в Україні температура повітря істотно не зміниться, в порівнянні з усім тижнем.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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