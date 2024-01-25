На зміну відлизі знову прийдуть морози: синоптик назвав дату

Найближчими днями в Україні буде відносно тепло, але погода скоро зміниться.

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Синоптик повідомив, коли в Україну знову повернуться морози / Фото: pixabay.com

Погода в Україні найближчими днями буде переважно теплою та з опадами. Із 28 січня очікується похолодання, а з 2 лютого - знову потепління. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталка Діденко.

Погода на сьогодні

У четвер, 25 січня, погоду в Україні визначатиме північний циклон і його атмосферні фронти. Практично всюди сьогодні очікується мокрий сніг і дощ.

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"Ускладниться ситуація на дорогах - буде слизько, мокро, калюжі може прикривати тонка підступна крижинка", - попередила Діденко.

Посилить відчуття некомфортної погоди поривчастий західний і південно-західний вітер із поривами 5-18 метрів на секунду.

Погода в Україні 25 січня / meteo.gov.ua

Найтепліше буде на Півдні - там стовпчики термометрів вдень піднімуться до +2....+7 градусів.

У Києві 25 січня очікується дощ та мокрий сніг, погіршення видимості на дорогах, поривчастий західний вітер. Температура повітря вдень становитиме +1...+3 градуси.

Погода на завтра

У п'ятницю, 26 січня, продовжиться вплив атмосферних фронтів. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, у Приазов'ї та Криму - з дощем. На дорогах ожеледиця, прогнозує метеоролог Ігор Кибальчич.

Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с, на Правобережжі - північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, вдень -1...+4°С.

Прогноз погоди на 26 січня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 27 січня

У суботу очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у західних областях - помірні опади. У деяких регіонах прогнозується туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...-5°С, удень -2...+3°С.

Погода в Україні 27 січня / meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 28 січня

У неділю синоптик прогнозує невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6°С, у Карпатському регіоні та на крайній півночі -6...-11°С, удень -4...+1°С.

Прогноз погоди на 28 січня / meteo.gov.ua

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

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