Буря зі снігу та дощу накриє всю країну: названо регіони, де буде небезпечний вітер

Погода в Україні 25 січня буде сніжною, на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади та хуртовини можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.
У західних та Вінницькій областях синоптики оголосили І рівень небезпечності через хуртовини та сильні пориви вітру - 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат швидкість вітру може досягати 19-24 м/с.
Погода 25 січня
В Україні 25 січня буде хмарно. У цей день в Україні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледь та ожеледиця. Вітер в цей день буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вночі у східних та південно-східних областях 3-8° морозу, вдень на крайньому півдні країни 2-7° тепла). У Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 19-24 м/с; температура протягом доби 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +8
За даними meteoprog, 25 січня буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -9...+1 градуса. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+8 градусів.
Погода 25 січня у Києві
У Києві 25 січня буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.
Також кліматолог розповів про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.
Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.
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