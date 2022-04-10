Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня весна

Там, де температура різко впаде, є ймовірність мокрого снігу.
Погода в Україні у понеділок, порадує своїм теплом, а ось на заході на півночі буде відносно прохолодно.
Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, майже на всій території країни буде періодично дощ.
У Харківській, Донецькій, Луганській областях температура повітря підніметься до позначок +18 +22 градусів – майже травнева погода. Місцями очікуються грози, а в Харківській області можливий дощ у другій половині дня або під вечір.
У Запоріжжі, в Криму, на Дніпропетровщині та Херсонській області прогнозується +14 +18 градусів. На інших територіях буде холодно - +6 +13 градусів.
"Там, де температура різко впаде, є ймовірність мокрого снігу. Йдеться про центральні, західні та північні регіони", - повідомила синоптик.
Сильні пориви вітру будуть на півдні та в центрі України.
У Києві мінімальна температура повітря коливатиметься в межах + 3 +4 градусів, максимальна близько +8 +10 градусів. Також буде періодично дощ, а вночі пройде мокрий сніг.
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"На загальне потепління розраховуємо з 14-15 квітня. Посилений підігрів житла усіма можливими і, головне, безпечними, способами - актуальний. Квіти виносити на відкритий балкон або терасу - варто перечекати до кінця тижня", - порадила Діденко.
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