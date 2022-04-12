Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні влітку буде з великими перепадами температури. Як прогнозують фахівці, будуть грози, шквальні вітри і "морози".

Як написав у книзі народний синоптик Леонід Горбань Погода до 2030 року, погода буде нестійкою.

Погода на червень 2022 в Україні

Перший місяць літа виявиться теплим, але з різкими змінами погоди: то ясна і спекотна, то дощова з грозами. Наприкінці червня очікується нестерпна спека.

Погода на липень 2022 в Україні

Другий місяць літа буде прохолодним. На початку липня йтимуть короткочасні дощі. Проте вже в середині липня спекотна погода повернеться, а також після коротких дощів на початку третьої декади знову стане тепліше.

Погода на серпень 2022 в Україні

В останній місяць літа буде спекотним і майже без опадів, тому настане сильна посуха. Невеликі дощі можливі в середині і кінці серпня.

Прогнозується, що середня температура липня і серпня становитиме 23-24 градуси тепла – будуть і дуже спекотні дні, і свіжа погода.

Погода на літо

"Останні тенденції такі, що температура влітку триматиметься вище норми. Причому якщо раніше спекотна погода була характерною для липня-серпня, то зараз температурні рекорди перемістилися на червень. З хороших новин - великої посухи не передбачається, очікуємо більше, ніж раніше, дощів", - переконана кліматолог Світлана Бойченко.

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