Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня: де чекати негоди

Дощі з грозами накриють Україну в перші дні жовтня/ УНІАН

На початку жовтня в Україні значно погіршаться погодні умови. Очікується дощова погода з грозами і сильними поривами вітру.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, негода накриє майже всю територію України.

"На вихідних атмосферні фронти і циклон принесуть опади, тому в більшості областей пройдуть дощі, місцями грози", - пояснили синоптики.

За прогнозами синоптиків, 1 жовтня вдень у більшості областей України очікується температура + 20°...+27°, у західних та північних областях буде +16°...+21°.

У наступні дві доби в більшості областей пройдуть дощі, попереджають синоптики.

"2 жовтня на Правобережжі, 3 жовтня на Лівобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/сек", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме + 6°...+13°, вдень повітря прогріється лише до +10°...+15°, в неділю в східних і південних областях буде +17°...+22°.

Раніше кліматолог Віра Балабух розповіла, що зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів. Попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

Синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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