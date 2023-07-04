В Україну йде сильна спека: синоптик назвав дати

Цього тижня стовпчики термометрів піднімуться до високих значень. У деяких регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idet-silnaya-zhara-sinoptik-nazval-daty-10482964.html Посилання скопійоване

Погода на тиждень - синоптики попередили про спеку / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотною -т емпература повітря підвищиться на 3-5 градусів. При цьому очікуються короткочасні дощі та грози. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Укргідрометцентру.

"Тиждень обіцяє бути спекотним. Тому не забувайте про це і подбайте про свою безпеку", - йдеться у повідомленні в Facebook.

Погода на сьогодні

У вівторок, 4 липня, в Україні переважно без опадів. У західних та північно-східних областях вдень місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

відео дня

Температура повітря становитиме 26-31° тепла. На Заході країни буде трохи прохолодніше, стовпчики термометрів покажуть +22 ... + 27°.

Погода на завтра

У середу та четвер, 5-6 липня, у західних, північних та більшості центральних областей синоптик прогнозує короткочасні дощі з грозами. На решті території буде без опадів.

Температура повітря по всій території України підвищиться на 3-5 градусів.

Погода на 7 липня

У п'ятницю в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Без опадів буде в південно-східній частині України.

Температура повітря на півдні та сході вночі становитиме близько 20-25°, а вдень повітря прогріється до +31-36°.

У західних областях вночі буде +12... +18 °, а вдень +20... + 26 °.

На решті території вночі температура повітря вдень коливатиметься від +16 до +22°, вдень 26-32° тепла.

Погода в Україні в липні - прогнози синоптиків

Українські синоптики прогнозують, що температура повітря в липні очікується на півтора-два градуси вище норми. Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

У середньому стовпчики термометра впродовж місяця підніматимуться до 21-26 градусів тепла, у Карпатах — до +17...+19.

Водночас кількість опадів буде в межах місячної норми, крім південно-західних областей, де очікується трохи менше норми. Так, місячна кількість очікується на рівні 34-96 мм, у Карпатах - до 150 мм.

Як повідомляв Главред, раніше синоптик прогнозував, що погода в Україні в липні буде мінливою - дощі з грозами будуть чергуватися зі спекою.

Інші новини: