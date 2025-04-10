Зірка "Злих духів" і "Памфіра" розповів, чи готовий вступати до ЗСУ: "Є почуття провини"

Олександр Яцентюк зізнався, чи є у нього бронь, та коли отримав повістку.

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Олександр Яцентюк висловився про мобілізацію / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandr_yatsentyuk, imdb.com

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Олександр Яцентюк оновив дані і пройшов ВВК

Про мобілізацію артист думає регулярно

Український актор Олександр Яцентюк напередодні прем'єри нового чотирисерійного містичного детектива "Злі духи" підняв гостру в українському суспільстві тему мобілізації. У бесіді з Уніан він зізнався, чи має бронь, за що отримав відстрочку, та чому має почуття провини.

Так артист, відповідаючи на запитання, чи думає він про те, що його можуть мобілізувати, відповів ствердно. Поки цього не сталося, він займається допомогою тим, хто служить.

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"Постійно про це (про мобілізацію - прим. редактора) думаю і спокійно до цього ставлюся. Насправді є почуття провини, яке не покидає мене з початку повномасштабного вторгнення. Я ж нічим не відрізняюся від інших чоловіків, які служать. Я також розумію: якщо я не там, то маю робити тут, в тилу, максимально від мене залежне, щоб бути корисним. Нам усім потрібно багато працювати, щоб допомагати, донатити, привертати увагу світу до війни, в тому числі завдяки кінематографу", - каже Яцентюк.

Олександр Яцентюк висловився про мобілізацію / Пресслужба

Також Олександр розповів, що зараз броні не має. Була відстрочка, але вже закінчилася, тож повістка може прийти будь-якої миті, і він має намір діяти відповідно до неї. "Наразі я не маю броні, але мав відтермінування. Влітку минулого року, коли поїхав оновлювати дані до ТЦК, мені виписали повістку, я пройшов ВЛК і мав мобілізуватися. Але за кілька днів була запланована прем’єра вистави, в якій я грав ключову роль, і мені дали відтермінування. Воно закінчилось і зараз я, як і всі, можу отримати нову повістку. Якщо так станеться, то я піду захищати країну. Ні ховатися, ні кудись їхати не збираюся", - поділився Олександр Яцентюк.

Олександр Яцентюк висловився про мобілізацію / Пресслужба

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Хто такий Олександр Яцентюк? Олександр Яцентюк - український актор кіно і театру. Грає в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Найбільш відомі кінороботи: "Памфір", "Холод", "Надія є" тощо.

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