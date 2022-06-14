Володимир Дантес показав романтичний поцілунок від Даші Кацуріної

Даша Кацуріна на вокзалі послала Дантесу повітряний поцілунок / Колаж

Український співак Володимир Дантес і дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна продовжують дражнити фанатів інтригуючими спільними знімками в соціальних мережах.

Поки ніхто з них ні підтвердив, ні спростував чутки про роман, проте абсолютно ясно одне - з моменту розлучення і артиста, і рестораторки, разом вони стали проводити значно більше часу.

Наприклад на вихідних у них відбулося романтичне побачення в одній з симпатичних кондитерських Києва. А в понеділок Дантес провів Кацуріну на залізничний вокзал.

Невідомо, куди поїхала рестораторка, проте співак прийшов на перон разом з нею, та зняв її відбуття. Кацуріна махала Дантесу рукою з поїзда і посилала повітряні поцілунки. Знімки співак показав на своїй сторінці в Instagram.

Даша Кацуріна на вокзалі послала Дантесу повітряний поцілунок / instagram.com/vladimirdantes

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Раніше Володимир Дантес відреагував на чутки про роман Наді Дорофєєвої з Михайлом Кацуриным. Співак підкреслив, що Додо не пішла від нього до іншого, і назвав реальну причину розлучення.

Також українська дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, розповівши, чому розлучилася зі своїм чоловіком - Михайлом Кацуріним.

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