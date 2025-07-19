Дружина Козловського показала фігуру чоловіка і те, як співак тренує підтягнуте тіло

Юлія Бакуменко показала свого чоловіка, який тренується

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Віталій Козловський і Юлія Бакуменко з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Коротко:

Як зараз виглядає Віталій Козловський

Що вирішила показати його дружина

Український відомий співак Віталій Козловський, який нещодавно звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, має підтягнуте та треноване тіло.

Відео короткого тренування поділилася його дружина Юлія Бакуменко на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Віталій Козловський тренується та дивиться за своєю фігурою / Фото Instagram/yuliabakumenko

Віталій Козловський тренується і дивиться за своєю фігурою / Фото Instagram/yuliabakumenko

Віталій Козловський тренується та дивиться за своєю фігурою / Фото Instagram/yuliabakumenko

З фото видно, що Козловський регулярно тренується і піклується про себе.

Зазначимо, нещодавно Козловський залагодив багаторічну суперечку з продюсером Ігорем Кондратюком.

Конфлікт між співаком і продюсером тривав 13 років: Кондратюк отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, а Козловський - права на хіти, які зробили його знаменитим. Щоб віддати борг артисту навіть довелося продати квартиру батьків у Львові.

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Віталій Козловський - останні новини по темі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше Віталій Козловський зізнався, що став батьком, і вперше розповів на широку публіку про народження сина Оскара. Незадовго до появи хлопчика співак одружився з його мамою - своєю давньою коханою Юлією Бакуменко.

Також Козловський розповів, чому він, як україномовний артист, у минулому погоджувався виконувати пісні російською мовою за порадою музичних продюсерів.

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Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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