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Олег Винник визвірився на своїх хейтерів і розвінчав міфи про себе

Олена Кюпелі
19 липня 2025, 14:16
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Олег Винник поділився своїми роздумами зі своїми шанувальниками.
Олег Винник
Олег Винник виступив із заявою / колаж: Главред, фото: instagram.com/diamondhall.cz, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Про що повідомив Олег Винник
  • Які міфи він розвінчав про себе

Український співак Олег Винник, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, виступив із радикальною заявою.

На своїй офіційній TikTok-сторінці співак зробив заяву про те, що тривалий час не виходив на зв'язок через конфлікт з експродюсером Олександром Горбенком, який відібрав у нього соцмережі для спілкування з шанувальниками.

відео дня
Олег Винник
Олег Винник / ua.depositphotos.com

"Я вийшов, тому що досить мовчати і слухати, як за мене говорять інші. Ви кажете, що я мовчав. З початку війни я висловив свою чітку і непохитну позицію. Після конфлікту, про який ви дуже добре знаєте, у мене відібрали соцмережі і видалили всю інформацію. До речі, над цим займаються адвокати. Сподіваюся, що найближчим часом їх поверну. Я давав інтерв'ю і всі ми хочемо почути правду, але її не любимо. Я отримав стільки хейту і образ, що вирішив нічого не говорити, а тихо робити свою справу на благо своєї Батьківщини", - зазначив співак.

Олег Винник
Олег Винник / ua.depositphotos.com

Артист також додав, що готовий розвінчати і міф номер 2 про те, що він нібито не допомагав Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Міф №2 - нібито я не допомагав і не допомагаю Україні. Спеціально для диванних, неосвічених критиків, які сидять по норах і базікають, вигадують різну нісенітницю. Колись вам буде соромно за це, я сподіваюся. Я допомагав ще до повномасштабного вторгнення, просто про це я не люблю говорити. Про це не говорять, а просто роблять свою справу. На початку війни я не побіг робити різні відео, де я складаю скриньки, переношу скриньки або купую машини, або броніки, або дрони. Багато чого було зроблено, і я буду це робити. У мене є що показати. Правда - гучніша за будь-які чутки", - наголосив артист.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, втікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

Олег Винник
Олег Винник / інфографіка: Главред

А також перша леді України Олена Зеленська відвідала Італію: для офіційної зустрічі вона вибрала коричневий брючний костюм і підкреслила талію поясом. Образ вона доповнила брошкою і зробила акуратну зачіску із зібраним волоссям.

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Про персону: Олег Винник?

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру почав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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