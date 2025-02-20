"Страшна, тотальна заздрість": Ольга Сумська розповіла про підклади від колег

Стисло:
- Ольга Сумська розповіла про конкуренцію в театрі Лесі Українки
- Зірка розкрила, як колеги намагалися її позбутися
Кар'єрний та особистий успіх української акторки Ольги Сумської, а також її зовнішня привабливість нерідко грали з нею злі жарти. У цьому зірка сама зізналася в недавньому інтерв'ю на проєкті "Смачно та Душевно".
Сумська розповіла, що заздрість оточуючих почала буквально переслідувати її по п'ятах від початку її акторської кар'єри в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки (Ольга стала акторкою театру 1988 року - прим. редактора). Колеги навіть намагалися зжити молоду артистку зі світу.
"Люди не можуть пережити успіх, яскраву зовнішність – що стосується колег зокрема. Коли я працювала в театрі Лесі Українки, я відчувала це на собі – цю страшну, тотальну заздрість. Коли тобі підсипають, підкладають і ти у своїх речах знаходиш ці підклади, ти думаєш: "На що люди здатні? Яке це середньовіччя – так ганебно проявляти своє єство", - згадує Ольга Сумська.
При цьому вона зазначила, що зло повернулося до її кривдників бумерангом. "Потім читаєш, що сталося із цією людиною через роки – дуже страшно", - розповіла акторка.
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Хто така Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
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