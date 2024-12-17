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"Зламала життя хлопцю": у РФ звинувачують Сєдокову в смерті колишнього чоловіка

Еліна Чигис
17 грудня 2024, 09:32оновлено 17 грудня, 11:12
1186
Яніс Тімма наклав на себе руки в готелі.
Анна Сєдокова, Яніс Тімма
Яніс Тімма - місце смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова, Яніс Тімма

Читайте детально:

  • Яніс Тімма покінчив життя самогубством
  • Спортсмена знайшов мешканець будинку
  • Шанувальники висловили свої співчуття

Російський спортсмен і колишній чоловік зрадниці України Анни Сєдокової - Яніс Тімма залишив їй послання перед смертю.

Як повідомляють російські пропагандисти, Яніса знайшли мертвим у центрі Москви на вулиці Сергія Макеєва в бізнес-готелі, але, за іншими даними, він був у хостелі. Попередньо відомо, що спортсмен вчинив самогубство.

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У ЗМІ вже з'явилося фото з місця події, Яніс зняв номер у готелі, який розташований у старій п'ятиповерхівці.

"У підсумку бездиханне тіло Тімми знайшов мешканець цього будинку... Очевидець одразу звернувся до правоохоронних органів. Тепер з приводу події ведеться слідство, деталей якого поки немає у відкритому доступі", - написали пропагандисти.

Де помер Яніс Тімма
Де помер Яніс Тімма / фото: скрін t.me/mk_srochno

Варто зазначити, що перед смертю Тімма привітав Сєдокову з днем народження. Також на сторінці Яніса в соцмережах шанувальники висловлюють свою думку про те, що трапилося.

"Який кошмар... Як вона з цим жити збирається...";

"Зламала життя хлопцю, зруйнувала сім'ю";

"Жодна жінка, як і жоден чоловік не варті життя людини. Ще чого. Такий молодий, відновив би кар'єру, знайшов нове кохання і мав би ще дітей... Заради кого розлучатися з життям? Заради якоїсь уже пошарпаної, переробленої співачки, яка перекроїла себе";

"Белькевич! Тепер Тімма. Царство небесне", - пишуть шанувальники.

Також Яніс залишив коментар під останнім постом співачки, де написав: "02.07.92-16.12.24".

Яніс Тімма попередив про свою смерть
Яніс Тімма попередив про свою смерть / фото: скрін instagram.com, Анна Сєдокова

Нагадаємо, пара була у шлюбі близько чотирьох років, у жовтні співачка подала на розлучення. Після цього Тімма публікував у соцмережах дивні ролики - трансляцію з камери, спрямованої з балкона донизу, і відео з пачками таблеток.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової і Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими всупереч тому, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова

Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.

Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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