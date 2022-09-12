Самим найдовше правлячим монархом Європи стала кузина покійної Єлизавети II

Королева Маргрете II - самий найдовше правлячий монарх в Європі і остання в світі правляча королева / instagram.com/detdanskekongehus

Смерть королеви Єлизавети II потрясла весь світ - вона була не тільки вмілим правителем для своєї країни. Вона була найстарішим і самим найловше правлячим монархом Європи - її царювання тривало цілих 70 років.

Зараз цей "титул" перейшов до Маргрете II - правлячої королеви Данії. У січні 2022 року вона відзначила 50 років на престолі. Також, після смерті королеви Єлизавети, якій вона припадала четвероюрідною сестрою, Маргрете стала єдиною в світі правлячою королевою.

Маргрете Александріна Торхільдур Інгрід (повне ім'я королеви) зійшла на престол в 1972 році після смерті свого батька Фредеріка IX. На той момент їй був 31 рік. Маргрете II, або як її ласкаво називають данці, Дейзі стала першою жінкою-монархом Данії. До цього право престолонаслідування мали в цій країні лише чоловіки.

Коли королева зійшла на престол, підтримка монархії в Данії була низькою - всього 45%. Народ вважав монархію рудиментарною, зайвою в сучасному демократичному світі.

Однак за 50 років правління Маргрете II заслужила величезну повагу свого народу, і тепер на боці королеви близько 80% данців. Історик Ларс Ховебакке Соренсен відзначає: "Їй вдалося стати королевою, яка об'єднала Данську націю в часи великих змін: глобалізації, появи мультикультурної держави, економічних криз в 1970-х, 1980-х і знову в 2008-2015 роках, а також пандемії".

Завдяки блискучій освіті, яку отримав королева, вона знає французьку, німецьку, англійську та шведську мови і брала участь у перекладі багатьох відомих творів. Також, завдяки таланту в образотворчому мистецтві, королева співпрацює з королівським датським балетом і Королівським датським театром - оформляє для них декорації, а її ілюстрації можна побачити в багатьох книгах, наприклад, в датському виданні Володаря кілець.

Королева Маргрете II - самий найдовше правлячий монарх в Європі і остання в світі правляча королева / instagram.com/detdanskekongehus

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 74 роки.

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