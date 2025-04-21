Євробачення-2025: яке місце Україна посяде у фіналі конкурсу

Україна на Євробаченні збереже свої позиції в загальному рейтингу, але місце в топ-10 потенційних переможців втрачено.

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Євробачення-2025 - прогноз результатів України / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

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Яке місце українські конкурсанти можуть посісти у фіналі

Три тижні залишилося до старту музичного конкурсу Євробачення, яке 2025 року відбудеться в Базелі Швейцарія. Лідери змагання, Швеція, Франція та Австрія, зміцнили свої позиції в рейтингах букмекерів.

До п'ятірки найкращих наразі також входять Ізраїль і Нідерланди. Україна минулого тижня вибула з топ-10 потенційних переможців. Зараз наші конкурсанти на 11 місці.

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Однак абсолютний рекорд України поки тримається - за прогнозами наша країна потрапить до фіналу. Передбачається, що гурт Ziferblat, який представляє нашу країну на цьогорічному конкурсі, з імовірністю 54% посяде сьоме місце.

Євробачення-2025 - прогноз результатів України / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - прогноз результатів України / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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