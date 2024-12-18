Сєдокова розбила не тільки серце Янісу Тімме, а позбавила його всього.

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Яніс Тімма і Анна Сєдокова прожили 5 років/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Сєдокова, скрін відео

Ви дізнаєтеся:

Що сказав колишній співробітник Яніса Тімми

Що з ним зробила Сєдокова

Директор дитячо-юнацької баскетбольної школи Riga Гунтіс Шенхофс згадав Яніса Тімму, який наклав на себе руки через зрадницю Сєдокову, недобрим словом. Тренер заявив, що баскетболіст втратив усе, що міг.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, за останні два роки колишній підопічний втратив роботу і залишився без гроша в кишені.

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"Яніс був простим сільським хлопцем, із бідної сім'ї. Був ніким. Кар'єру почав добре, поступово ставав зіркою. Потім опинився в "Хімках" із великим контрактом. І раптом цей сільський хлопець із Краслави починає привертати увагу Анни Сєдокової", - розповів він про фатальну зустріч.

За словами колишнього тренера, після того, як Сєдокова позбавила його всього, він нікому не був потрібен, його кар'єра закінчилася. "До того ж гаманець спустошений. Він знищений як людина. Пропав! Стосунки з батьком зіпсовані", - поділився думками Шенхофс.

Ті, хто грав із Янісом також згадують його добре серце.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, стосунки зрадниці Анни Сєдокової та Яніса Тімми для співачки стали найтривалішими, поприте, що всі чотири роки разом пара бурхливо сварилася, мирилася, і нерідко розкривала надмірно особисті подробиці. Восени 2023 року в пресі з'явилися перші чутки про те, що Сєдокова і Тімма переживають не найкращі часи.

А також раніше Яніс Тімма зробив дивне зізнання про Анну Сєдокову. Виявляється, запроданка більше любить гроші, ніж своїх численних чоловіків.

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Хто така Анна Сєдокова Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків. Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.

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