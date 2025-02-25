Секретні курці: хто із ЗСЖ-них зірок нишком курить і пропагує здоров'я

Складно уявити Дженніфер Еністон із цигаркою в роті - але акторка любить "побалуватися", як і деякі її колеги.

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Голлівудські зірки, які не проти викурити сигаретку / Колаж Главред, фото Pixabay, Instagram/jenniferaniston

Коротко:

Хто з голівудських зірок "зловживає" курінням

Які імена зі списку дивують особливо

Серед стильних ведучих, голлівудських зірок і гуру здорового способу життя є багато знаменитостей, від яких шанувальники ніколи не очікували б, що вони закурять сигарету.

Проте, як пише The Daily Mail, поки зірки пропагують здоровий спосіб життя в соціальних мережах, багатьох із них застали крадькома, коли вони затягувалися сигаретами.

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Дженніфер Еністон

Актриса, відзначена нагородами, Дженніфер Еністон, яка на початку своєї кар'єри була запеклою курцем, нещодавно була помічена за повторним закурюванням, коли вона святкувала свій день народження.

Дженніфер Еністон закурює сигарету / Фото Instagram/Justin Theroux

Белла Хадід

Белла Хадід славиться своєю красою і є одним з найбільш впізнаваних облич у модельному бізнесі. Але, незважаючи на її гламур, вона може мати не дуже стильну звичку палити сигарети.

Минулого року Беллу сфотографували з цигаркою в роті під час відвідування Каннського кінофестивалю у Франції. Шанувальники швидко відреагували, написавши: "Викиньте свої вейпи, Белла Хадід щойно знову зробила куріння сигарет крутим!".

Белла не прокоментувала фотографії та не прокоментувала своє куріння. Однак у минулому модель зізналася, що почала палити у віці 14 років, коли вона сказала, що регулярно викурювала пачку на день. Модель розповіла, що вирішила кинути палити 2017 року, а 2019 року дала собі новорічну обіцянку відмовитися від вейпа.

Белла Хадід / Instagram

Дуа Ліпа

Минулого місяця Дуа Ліпа здивувала шанувальників, коли її помітили за палінням з нареченим Каллумом Тернером, коли вони збиралися на PDA в Парижі, незважаючи на її горду заяву про те, що вона кинула цю звичку торік.

Сидячи перед Ейфелевою вежею, Дуа і Каллум, здавалося, не переймалися нічим, бо вони дивилися одне на одного, затягуючись сигаретами. Однак під час виступу на Late Night With Seth Meyers поп-зірка пояснила, що спочатку вона кинула палити для свого туру Future Nostalgia у 2022 році.

Співачка розповіла, що кинула палити, щоб переконатися, що її вокальне здоров'я в найкращому стані, - перш ніж оголосити, що вона взагалі кинула.

Незрозуміло, коли саме виконавиця знову почала палити, але після перенесеного ларингіту в грудні 2021 року вона відчула необхідність кинути палити заради свого туру й пізніше захоплено розповідала, скільки "впевненості" дала їй відмова від куріння.

Дуа Ліпа / Instagram/dualipa

До слова, куріння підвищує ризик інфекцій у голосовому апараті, що може викликати запалення в цій ділянці - змінивши голос і ускладнивши спів. Лікарі попереджають, що куріння може спричинити подразнення і висихання голосових зв'язок, що може призвести до змін у їхній вібрації - і звуку, який вони виробляють.

Гвінет Пелтроу

Актриса Гвінет Пелтроу, як відомо, дотримується здорового способу життя і режиму тренувань.

Але навіть Гвінет Пелтроу колись любила покурити.

51-річна акторка зізналася, що дозволяла собі одну сигарету на тиждень у травневому випуску Harper's Bazaar U.S. edition ще 2013 року.

Коли актрису, яка має власну кулінарну книгу зі здорового харчування, запитали про її таємні задоволення, вона сказала: "Мій єдиний легкий American Spirit, який я курю раз на тиждень, у суботу ввечері".

Акторка кинула палити, але зізналася Голлі Віллоубі у своєму подкасті 2022 року, що "я сумую за сигаретами", згадуючи свої божевільні молоді роки.

Гвінет Пелтроу / Instagram/gwynethpaltrow

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус вже давно виступає за паління і легалізацію марихуани.

У 2020 році Майлі змусила шанувальників міркувати про свою вагітність після того, як вона сказала, що "не палитиме" в пості в Instagram, присвяченому канабісу.

Однак є й простіше пояснення: восени зірка зізналася, що вже кілька місяців не вживає наркотики.

Майлі Сайрус / rollingstone.com

Восени Сайрус опублікувала в соціальних мережах відео (зараз видалене), в якому розповіла шанувальникам, що почувається "краще", ніж будь-коли, після чотирьох місяців тверезості.

Рассел Кроу

Рассела Кроу востаннє бачили, як він курив сигарету в Кофс-Гарборі, на північному узбережжі Нового Південного Уельсу, 2023 року.

Зірка "Знедолених" зізнався, що намагався кинути палити ще 2010 року після того, як його тодішній шестирічний син Чарлі застав його за курінням.

Рассел Кроу / instagram.com/russellcrowe

"Я курю вже 36 років", - сказав він на пресконференції Ben Hurr 2010 року, показавши, що він "викурював 40 цигарок" за легкий день.

Потім Рассел зізнався, що "в день, коли він вставав о 4 ранку і все ще не спав опівночі, потім викурював 60 і більше, і просто дійшло до того, що його тіло говорило, що потрібно зупинитися".

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