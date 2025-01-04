Дженніфер Еністон показала розкішну фігуру в бікіні

Дженніфер Еністон вразила вкотре своєю чудовою формою.

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Дженніфер Еністон відпочила на пляжі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудську акторку Дженніфер Еністон сфотографували під час її щорічної поїздки в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, з друзями, включно з Джейсоном Бейтманом.

Як пише Page Six, 55-річна акторка в бікіні продемонструвала своє підтягнуте тіло в яскраво-рожевому трикутному топі і світло-блакитних трусах, поки група відпочивала біля розкішного басейну. Еністон доповнила свій шикарний курортний ансамбль сонцезахисними окулярами-авіаторами, а її пофарбоване в карамельний колір волосся було розпущене і завите.

Камери зафіксували, як вона знімає прозорий рожевий саронг, який вона носила на стегнах.

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Що стосується Бейтмана, він теж продемонстрував свою підтягнуту статуру.

55-річний актор без сорочки носив темні плавки, демонструючи свій прес із кубиками преса і м'язисті руки.

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Раніше Главред повідомляв, що Еністон має взаємний інтерес із пластичним хірургом, який раніше брав участь у корекції її грудей. Інформатори зазначають, що на прийом до лікаря вона тепер йде з великою охотою.

Нагадаємо, раніше американська актриса Дженніфер Еністон засліпила шанувальників своїм виходом на червону доріжку вручення Премій Гільдії кіноакторів США (SAG Awards), а також спровокувала чутки про заручини.

Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" тощо. Була визнана журналами People, Cosmopolitan і Esquire найкрасивішою жінкою.

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