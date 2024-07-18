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Не можуть повірити: Алсу розповіла, як діти реагують на вчинок її чоловіка

Олена Кюпелі
18 липня 2024, 23:24
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Російська співачка Алсу поділилася деякими моментами зі свого особистого життя.
Алсу розповіла про особисте життя
Алсу розповіла про особисте життя / Колаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Російська співачка Алсу, яка так і не висловила свою думку щодо терористичного вторгнення РФ в Україну, розповіла, як її діти реагують на розлучення співачки з Яном Абрамовим.

Як пише пропагандистське видання "Стархіт", Алсу сама особисто розповіла, як її діти реагують на розставання з чоловіком.

За її словами, це все неможливо приховати від дітей. "Нічого не говорять, вони люблячі, чудові дітки, вони моя душа, моє серце. Як їх відгородиш від усього? Це неможливо. Природно, все відкрито, вони все бачать. Але для них я просто мама, вони іноді з якимось здивуванням і сором'язливістю реагують, як мені роблять знаки уваги в різних місцях. Досі не можуть повірити. Нещодавно прийшли і сказали: "Мамо, та ти легенда", - сказала співачка в Санкт-Петербурзі на фестивалі "Белые ночи".

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Хто така Алсу

Алсу Абрамова - російська співачка, телеведуча, актриса. Відома мононімно як Алсу. За даними Вікіпедії, вона заслужена артистка РФ, народна артистка Республіки Татарстан, народна артистка Республіки Башкортостан. Артистка ЮНЕСКО в ім'я миру, але продовжує мовчати про напад Росії на Україну.

За словами Алсу, у неї все чудово, адже в 40 років "життя тільки починається".

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Нагадаємо, раніше росЗМІ написали, що артистка вже знайшла собі нового коханого, з яким будує стосунки, тому Абрамов переживає, що коханцю дружини дістанеться статок після розлучення. "Подружжя давно не живе разом. У Алсу вже нове кохання", - заявило джерело.

Раніше також пропагандистські ЗМІ підловили співачку Алсу і спробували дізнатися у неї подробиці її особистого життя. Зокрема, їх цікавили подробиці розлучення з її поки ще чоловіком Яном Абрамовим.

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