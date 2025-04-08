Міккі Рурк більше не схожий на себе: нове фото актора неприємно здивувало Мережу

72-річна зірка "9 1/2 тижнів", схоже, знову перестарався з покращеннями під час підготовки до нового шоу.

https://glavred.net/starnews/mikki-rurk-bolshe-ne-pohozh-na-sebya-novoe-foto-aktera-nepriyatno-udivilo-set-10653962.html Посилання скопійоване

Міккі Рурк зараз - актор поділився свіжим фото / колаж: Главред, фото: imdb.com

Стисло:

Міккі Рурк візьме участь у новому реаліті-шоу

Напередодні зйомок артист показав, який вигляд має зараз

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк вирішив спробувати удачі на реаліті-шоу: через зміни в зовнішності 72-річний артист не дуже затребуваний, як актор, але залишається цікавою особистістю, яку глядачі хотіли б бачити на екранах. Так Рурк став одним з учасників проєкту "Celebrity Big Brother", суть якого полягає в тому, що знаменитості різного віку, роду занять і переконань селяться в одному будинку, ізольовані від зовнішнього світу. Вони повинні вчитися знаходити спільну мову і виконувати індивідуальні та групові завдання, щоб зберегти своє місце в будинку.

Напередодні першого дня зйомок Міккі Рурк у своєму блозі в Instagram опублікував свіже фото - його зняли з приятелями під час дружньої вечері. Зовнішність актора сильно змінилася, і на знімку його ледь можна впізнати.

відео дня

Видання Daily Mail припускає, що зміни пов'язані з новою перукою Рурка, яка невдало з'їхала на потилицю. У коментарях користувачі зазначають, що у вісімдесятих і дев'яностих Міккі був дуже привабливим чоловіком, проте зараз з кожним роком його зовнішність стає все далі від тієї, яку запам'ятали фанати. Утім, багато хто також пише, що зірка залишається зіркою всупереч усім перешкодам, за що його і любить публіка. "У цих очах можна побачити добру душу - плювати на всі ті жахливі речі, які пишуть тут", "Міккі був таким гарним чоловіком! Дуже шкода, що він пішов шляхом пластичної хірургії", "Він був таким привабливим у "9 1/2 тижнях", "Люблю Міккі Рурка, він був такий гарячий. Міккі потрібно перестати знущатися над собою. Припиняй, чувак", - пишуть у коментарях.

Ось який вигляд має Міккі Рурк зараз / instagram.com/mickey_rourke_

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд Міккі Рурка / колаж: Главред, фото: Скриншот dailymail.co.uk

У дев'яностих кінокар'єра Міккі Рурка, яка так яскраво розквітла у вісімдесятих, почала потроху згасати - працювати із зіркою було складно через його запальний характер і розв'язний спосіб життя. Борючись із тягою до саморуйнування, 1991 року Рурк розпочав професійну боксерську кар'єру, яка тривала три роки. Боксом актор займався з дитинства, тож це заняття дійсно припало йому до душі.

На жаль, саме це хобі зіграло з Міккі злий жарт: після чергового бою його обличчя, один з важливих інструментів актора, виявилося сильно спотвореним. Артист звернувся до пластичного хірурга, який у своїй роботі припустився низки помилок. Пізніше Рурк зробив кругову підтяжку обличчя, яка виправила частину з них, однак на цьому Міккі не зупинився, і ще кілька разів звертався до хірургів. Згодом зовнішність актора незворотно змінилася.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старша донька Брюса Вілліса і Демі Мур досі купається з сестрами і спить із матір'ю. Сімейні дивацтва Румер Вілліс вважає абсолютною нормою.

Також американський актор Маколей Калкін зізнався, чому вже 30 років не спілкується з батьком. Він зізнався, що одного разу навіть був готовий сісти до в'язниці, аби не бачитися з татом.

Читайте також:

Хто такий Міккі Рурк? Міккі Рурк (справжнє ім'я - Філіп Андре Рурк-молодший) - американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу і міцно посів місце в плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль рестлера Ренді "Тарана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Реслер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред