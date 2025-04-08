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"Магоні з Поліцейської академії" Стів Гуттенберг розлучається з дружиною - деталі

Анна Підгорна
8 квітня 2025, 23:58
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Гуттенберг і Сміт були разом 11 років.
Стив Гуттенберг
Стів Гуттенберг розлучається з Емілі Сміт - подробиці / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/steveguttenberg

Коротко:

  • Стів Гуттенберг і Емілі Сміт були у стосунках 11 років
  • Після 6 років в офіційному шлюбі актор подав на розлучення

У вісімдесятих Кері Магоні, якого в "Поліцейській академії" зіграв Стів Гуттенберг, закохав у себе десятки тисяч жінок. Зараз акторові вже 66 років, і він стрімко котиться шляхом другого розлучення.

Як повідомляє видання TMZ, 4 квітня артист особисто з'явився до суду і подав заяву про розірвання шестирічного шлюбу з репортеркою Емілі Сміт. У графі причини Стів вказав стандартні "непримиренні розбіжності". Зазначається, що Гуттенберг готовий виконувати домовленості шлюбного контракту, згідно з якими він зобов'язується виплачувати Сміт аліменти, хоча спільних дітей пара не має.

відео дня

Стів Гуттенберг і Емілі Сміт познайомилися на побаченні наосліп 2014 року. Заручини відбулися на Різдво 2016-го року. Стів і Емілі одружилися в січні 2019 року і разом виховували кавалер-кінг-чарльз-спанієля на прізвисько Грейсі. Проблеми у стосунках у пари, ймовірно, почалися близько року тому - ще в січні 2024 року актор публікував фото з весілля, і вітав дружину з річницею.

Емілі Сміт - друга дружина Стіва Гуттенберга. З 1988 по 1992 рік він перебував у шлюбі з моделлю Деніз Бікслер.

Стів Гуттенберг із дружиною Емілі Сміт
Стів Гуттенберг рік тому вітав другу дружину з річницею / instagram.com/steveguttenberg

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Хто такий Стів Гуттенберг?

Стів Гуттенберг - американський актор, продюсер, сценарист і режисер. Став відомим у 1980-х, після серії головних ролей у голлівудських фільмах: "Кокон", "Троє чоловіків і немовля", "Поліцейська академія" (сержант Магоні) і "Коротке замикання". Стів Гуттенберг має іменну зірку на алеї слави в Голлівуді, повідомляє Вікіпедія.

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