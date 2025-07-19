Рекордний гонорар: скільки заробить Усик за бій-реванш

Обидва бійці отримають найвищі у своїй кар'єрі гонорари.

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Які гонорари отримають Усик та Дюбуа за реванш / Колаж: Главред, фото: instagram/usykaa/, Вікіпедія

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Скільки заробить Усик за бій-реванш

Який гонорар у Дюбуа

У суботу, 19 липня, у Лондоні відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року – реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме історичний статус "абсолюта" у хевівейті. Британська газета The Sun зʼясувала, скільки зароблять боксери за бій-реванш.

Дюбуа, який був нокаутований у дев'ятому раунді, має ще один шанс позмагатися з Усиком.

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Обидва бійці отримали рекордні гонорари у своїй кар’єрі під час першого поєдинку, але цього разу вони знову мають намір перевершити ці показники.

Призовий фонд бою Олександр Усик VS Дюбуа становить 150 мільйонів фунтів стерлінгів, в доларах це приблизно 195 мільйонів.

За даними британської газети, Усик отримає 132 мільйони доларів. Або за курсом НБУ — 5,5 мільярда гривень.

Призові Дюбуа — 71 млн доларів.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

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Нагадаємо, Главред раніше розповів, коли і де подивитися бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Під час реваншу Усик знову захищатиме свої титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Тим часом чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян переконаний, що Усик має явну перевагу над суперником, проте попереджає, що не варто списувати британця з рахунків. Попри симпатії до українського боксера, Фаніян уникає однозначних прогнозів, вважаючи, що шанси обох суперників рівні - 50 на 50.

Крім того, Катерина Усик примчала до чоловіка в Лондон, щоб підтримати його перед боєм з Дюбуа. На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала знімки, на яких показалася в обіймах чоловіка.

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