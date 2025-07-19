СБУ звернулася до Усика в день бою: що сталося

Служба безпеки України опублікувала фото із Олександром Усиком.

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У СБУ опублікували допис з Усиком / Колаж: Главред, фото: instagram/usykaa/, СБУ

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СБУ висловила підтримку Усику у день бою-реваншу

У відомістві переконані, що перемога буде за Усиком

У суботу, 19 липня, Служба безпеки України звернулася до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика в день бою-реваншу з Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF. У Telegram-каналі було опубліковано фото, де зображений сам Усик та голова СБУ Василь Малюк.

У відомстві висловили підтримку Усику у день бою-реваншу.

відео дня

"Олександре, сьогодні в рингу ти не просто боєць, а приклад для усієї України, яка так само ніколи не здається", - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що поруч з Усиком будуть битися мільйони сердець. Тих, хто знаходиться в окопах, проводить спецоперації, рятує поранених в лікарнях, допомагає фронту, працюючи в тилу.

"Вкотре продемонструй усьому світу, що таке український характер, дисципліна, майстерність та точність! Ми віримо в тебе. І знаємо: перемога буде за тобою!", - резюмували у пресслужбі СБУ.

СБУ висловила підтримку Усику перед боєм-реваншем / фото: СБУ

Бій-реванш Усика - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, у Лондоні відбудеться один із найочікуваніших боксерських поєдинків року – реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме історичний статус "абсолюта" у хевівейті. Призовий фонд бою Олександр Усик VS Дюбуа становить 150 мільйонів фунтів стерлінгів, в доларах це приблизно 195 мільйонів.

Чемпіон WBO Global у першій середній вазі Арам Фаніян переконаний, що Усик має явну перевагу над суперником, проте попереджає, що не варто списувати британця з рахунків. Попри симпатії до українського боксера, Фаніян уникає однозначних прогнозів, вважаючи, що шанси обох суперників рівні - 50 на 50.

Нещодавно Главред писав, коли і де подивитися бій Усик-Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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