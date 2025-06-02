'Я не впевнений, що РФ готова': Зеленський висловився про переговори в Стамбулі

Зеленський наголосив, що завжди потрібно вірити в якісь рішення.

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Очікування Зеленського від переговорів / колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини, Офіс президента

Головне із заяви:

На переговорах Україна порушить питання перемир'я та повернення дітей

Не зрозуміло, чи буде Росія готова до продуктивних зустрічей

Для України дуже важливе безумовне припинення вогню

Президент Володимир Зеленський прокоментував майбутню зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі. Зокрема, він висловив власні очікування від переговорів. Свою заяву президент України зробив після прибуття до Вільнюса для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки.

За його словами, Україна порушуватиме на сьогоднішніх переговорах питання перемир'я та повернення дітей.

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"Наша команда у Стамбулі. Сьогодні вранці я розмовляв з міністром оборони, вони готуються до зустрічі. Я не впевнений, що Росія буде готова до продуктивних зустрічей. Але ми завжди повинні вірити в якісь рішення", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що для України дуже важливе безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей та звільнення ув'язнених, зокрема політичних.

"Важливо повернути їх усіх цілими", - наголосив президент.

Зеленський про переговори в Стамбулі - відео:

Переговори в Стамбулі - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 червня президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив склад української делегації для участі в переговорах із представниками Росії, які заплановані на 2 червня в Стамбулі.

Видання Reuters писало, що у тексті документа, який Україна планує представити в Стамбулі, основним положенням є повне припинення бойових дій на землі, у повітрі та на морі, як обов'язкова умова для початку мирного діалогу.

Водночас, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог говорив, що США отримали меморандум із пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги і "вони досить прийнятні". Перешкодою для проведення переговорів Келлог називає відсутність російської версії так званого меморандуму.

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