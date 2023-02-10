Друге півріччя або кінець 2023-го: у Зеленського зробили прогноз про отримання бойової авіації

Захід ухвалює рішення із запізненням на 3-4 місяці, сучасні бойові літаки потрібні Україні вже сьогодні, сказав народний депутат Федір Веніславський.

Україна отримає і авіацію, і більш далекобійні артсистеми, і ракети - питання тільки в термінах, - Веніславський / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Західний світ ухвалить рішення про постачання Україні бойової авіації, однак за найбільш оптимістичного варіанту Київ отримає винищувачі в другій половині або наприкінці 2023 року. Країни-партнери запізнюються з рішеннями на 3-4 місяці. Про це заявив представник президента в Верховній Раді, народний депутат Федір Веніславський.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що Україна повинна отримати і авіацію, і далекобійні артилерійські системи і ракети. Однак всі рішення ухвалюються із запізненням.

За словами нардепа, в такій ситуації, за найбільш оптимістичними прогнозами, потрібні Києву озброєння може бути поставлені тільки в другому півріччі або наприкінці 2023 року.

"У мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і більш далекобійні артсистеми, і ракети. Нюанси полягають в тому, що наші партнери ухвалюють рішення із запізненням на три-чотири місяці", - підкреслив Федір Веніславський.

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Винищувачі та далекобійне озброєння для України

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду Великобританії Ріші Сунаком заявив, що вдалося досягти домовленостей щодо надання Україні далекобійної зброї.

Сунак, у свою чергу, припустив передачу Києву винищувачів. Він зазначив, що ВПС Британії навчатимуть українських фахівців керувати бойовими літаками стандартів НАТО.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Захід ухвалить рішення щодо передачі Україні військової авіації протягом декількох тижнів. На думку чиновника, після того як Києву схвалили ракети дальністю 150 км, згодом можна буде розраховувати і на ракети з бойовим радіусом 200-300 км.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон наразі не готовий постачати Києву винищувачі F-16. За словами Байдена, це військова допомога іншого рівня, надання якої Україні наразі не на часі.

Наступ Росії: