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"Крутіше Чорнобаївки": ЗСУ знищили командний пункт рашистів разом з командирами

22 квітня 2022, 23:32

На знищеному об'єкті знаходилося близько 50 старших російських офіцерів.

ЗСУ розтрощили КСП РФ у Луганській області
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів РФ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Бійці Збройних сил України знищили командний пункт російських окупантів у Херсонської області, розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він у інтерв'ю, в результаті удару українських захисників з великою часткою ймовірності можна говорити про загибель ряду офіцерів РФ командного складу.

"Ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але думаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще 1 (убитий) командувач армії не додався", - додав Арестович.

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Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

Довідка.Чорнобаївка - селище міського типу в Білозерському районі Херсонської області України з населенням 9275 осіб за 10 кілометрів від Херсона. На околиці знаходиться міжнародний аеропорт Херсон.

Чорнобаївка була заснована в кінці 17 століття, а історію її виникнення пов'язують із запорізьким січовим козаком Петром Чорнобаєм, який отримав ці землі в подарунок від російської цариці Катерини.

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Херсонська область Олексій Арестович війна Росії та України
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