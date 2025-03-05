Плани Китаю щодо відправлення військових в Україну: у ССО розкрили деталі

Китай прагне отримати бойовий досвід за прикладом військових КНДР.

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Китай може відправити військових в Україну - ЦНС / Колаж: Главред, фото: Xinhua, DeepState

Що дізналися в ЦНС:

Військові КНР, імовірно, можуть з'явитися на окупованих територіях

Китайські військові прагнуть отримати бойовий досвід

Китай може вести перемовини з країною-агресором Росією щодо участі своїх військових у бойових діях на окупованих територіях України.

Як повідомили в Центрі національного опору при Силах спеціальних операцій, китайські військові можуть прагнути отримати такий самий бойовий досвід, як і північнокорейські війська.

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"За інформацією джерел ЦНС, китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окупованій території. Китай і Росія продовжують вести спільну роботу з поглиблення співпраці", - наголосили у Центрі.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, журналісти американського видання The Wall Street Journal раніше написали, що КНР пропонує саміт Трампа і Путіна без Зеленського. Таким чином Китай, мовляв, хоче "посприяти мирному процесу".

Китай почав демонструвати зацікавленість у тиску на Володимира Путіна для завершення війни, сказав президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, Київ провів перемовини з Пекіном на рівні очільників МЗС, і цю зустріч можна назвати важливою.

У лютому Китай зробив заяву про плани Трампа щодо завершення російсько-української війни. У Пекіні побачили "вікно можливостей" для миру і наголосили, що й самі ці три роки, мовляв, не сиділи, склавши руки.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

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