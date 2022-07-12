"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

Подоляк назвав відмінності між тактиками України і РФ / Колаж military.az, Офіс президента

Ворожі війська атакують мирне населення України, а ЗСУ чесно воюють лише проти солдат Росії, йдеться в заяві радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Дві новини, два світи. Україна знищує російські склади і командні пункти. Росія обстрілює житлові квартали і мирних людей в Харкові, Миколаєві та Часовому Яру. Українці захищають свою країну. Росіяни вбивають заради задоволення", - заявив Подоляк.

За словами чиновника, на країну-агресора чекає єдиний можливий результат, оскільки "хто із мечем прийде, той від меча й загине".

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, раніше Анатолій "Штефан" Штірліц писав: українські бійці "задвухсотили" чергового російського окупанта - пілота вертольота "Мі-35" майора Миколи Бугая (уродженця України).

Він каже, що Бугай, покинувши колись рідну Черкаську область, закінчив Сизранське вище військове авіаційне училище, потім служив у російській армії і брав участь в агресії проти Сирії, а в 2022 році пішов воювати проти України.

Також повідомлялося, в Україні був знищений пілот російського вертольота Ка-52 капітан Кусов Костянтин. Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, російський пілот брав участь у бойових діях у Чечні та Сирії.

Увечері 11 липня на Херсонщині в Новій Каховці військовослужбовці України знищили склад боєприпасів росіян.

"Нова Каховка прямо зараз. До речі, коли ми говоримо, маріупольц - евакуюйтеся, то це щоб жителі поруч зі складами БК не потрапили під такий салют. Тому що відплата вже поруч", - написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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