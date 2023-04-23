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"Ми закінчимо ліквідацію України": у Держдумі прямо назвали головну мету РФ

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2023, 18:45 оновлено 23 квітня, 18:58
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Анатолій Вассерман назвав США "головним спонсором тероризму".
Анатолій Вассерман, російські окупанти
У Держдумі назвали ліквідацію України метою РФ / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Країна-агресор Росія продовжує знищувати українські міста. Якщо раніше в РФ говорили, що російські окупанти "звільняють" український російськомовний народ, то тепер в Держдумі РФ прямо говорять про те, що головною метою Кремля є ліквідація України. Про це заявив депутат і член комітету з освіти Держдуми РФ Анатолій Вассерман. Відео вже розлетілося в Мережі.

Він цинічно назвав США "головним спонсором тероризму" і додав, що саме після ліквідації України Росія планує втрутитися у внутрішні справи Сербії.

"Тільки коли ми закінчимо ліквідацію терористичної організації України і цим покажемо, що не готові миритися з терором і в інших місцях, тільки коли головний спонсор тероризму — США — зрозуміє, що подальша підтримка терору не окупається — тільки тоді ми зможемо допомогти Сербії вести переговори про прорив блокади і про неприпустимість цієї блокади в подальшому", — сказав Вассерман.

відео дня
Анатолій Вассерман
У Держдумі назвали ліквідацію України метою РФ / скріншот з відео

Війна в Україні

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що сили оборони України звільнять окупований Крим. Згідно з даними розвідників, на півострові істотно змінилися настрої. Після злочин окупантів РФ в ході повномасштабної війни навіть ті, хто був на боці Кремля, змінили свою думку.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що розв'язана Росією проти України Війна зайшла в глухий кут. За його словами, Захід не буде чинити тиск на Київ і змушувати Україну йти на компроміс з агресором. Він закликав Путіна вивести війська з України, після чого переговори можуть стати можливими.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в РФ залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти хоч якихось військових цілей в Україні. Він також припустив, що "вирішальна битва між РФ і Україною буде Цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни". Втім, конкретних свідчень на підтвердження своїх слів Буданов не надав.

Інші новини:

війна в Україні Держдума РФ вторгнення Росії Анатолій Вассерман
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