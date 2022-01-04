Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

Співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні перемовини з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.
Телефонні консультації відбулися перед їхнім візитом до Москви, повідомив глава Офісу президента в Twitter.
За його словами, співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.
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"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.
Раніше повідомлялося про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже цього місяця.
На його думку, побудова відносин з РФ є важливим фактором.
Також Главред писав про те, що зустріч радника канцлера Німеччини з колегами з Франції і РФ щодо ситуації навколо України планується на поточному тижні, заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.
"Радник канцлера ФРН Єнс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським і французьким колегою", - сказав німецький представник.
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