Єрмак поспілкувався із радниками Франції та Німеччини напередодні їхнього візиту до Москви

Єрмак зідзвонився з радниками Франції та Німеччини / УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні перемовини з радником канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнсом Плетнером та дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Телефонні консультації відбулися перед їхнім візитом до Москви, повідомив глава Офісу президента в Twitter.

За його словами, співрозмовники домовилися продовжувати координацію в контексті загрози вторгнення Росії в Україну.

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"Домовилися продовжувати координацію наших дій в контексті поточної ситуації. Вдячні за непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він.

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Раніше повідомлялося про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним вже цього місяця.

На його думку, побудова відносин з РФ є важливим фактором.

Також Главред писав про те, що зустріч радника канцлера Німеччини з колегами з Франції і РФ щодо ситуації навколо України планується на поточному тижні, заявив представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт.

"Радник канцлера ФРН Єнс Плетнер цього тижня зустрінеться з російським і французьким колегою", - сказав німецький представник.

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