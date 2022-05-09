"Більше нічого немає": Зеленський назвав єдиний результат переговорів з Росією

Зеленський назвав єдиний результат переговорів з Росією / president.gov.ua

Єдиним результатом переговорів з Росією в Туреччині стала можливість евакуації людей з Маріуполя та інших міст. Десятки тисяч вдалося врятувати, повідомив глава держави Володимир Зеленський під час брифінгу.

При цьому Росія депортувала кілька тисяч українців.

"500 тисяч осіб були депортовані. Ми не знаємо, що з ними зараз. Десятки тисяч були відвезені з Маріуполя та інших міст. Ці десятки тисяч не втратили життя, а це найголовніше. А ми не втратили громадян України. Всі ці результати з вивезення людей нашими автобусами і машинами (мова про евакуацію - ред.). На жаль, більше ніяких домовленостей або результатів того, що було в Туреччині. Більше нічого немає", - сказав Зеленський.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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