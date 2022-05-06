Переплюнув Путіна: патріарх Кирило насмішив гігантським столом для переговорів

Патріарх Кирило / day.kyiv.ua

Глава РПЦ патріарх Кирило засвітився на фото за переговорним столом неймовірних розмірів.

Він прийняв за довгим столом заступника голови Синодального відділу по взаємодії зі збройними силами і правоохоронними органами ієрея Олега Овчарова. Відповідне фото опубліковано на офіційному сайті РПЦ.

Звернемо увагу, що раніше за гігантським столом для переговорів фотографувався президент РФ Володимир Путін.

На знімку Кирило приймає гостя за довгим столом. Примітно, що Овчаров сидить не на іншому кінці столу, а поруч за маленьким журнальним столиком.

/ patriarchia.ru

Нагадаємо, раніше в РФ розповіли про дачу Патріарха Кирила по сусідству з палацом Путіна.

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