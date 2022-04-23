Армія України продовжить бити окупантів: у Міноборони пообіцяли нові "пасочки" для РФ

ЗСУ очікують на нове озброєння для захисту від російських окупантів / Фото facebook.com/kpszsu

Спеціальні конвої перевозять через кордон зброю для України щодня. Вже завтра сили української оборони отримають нові озброєння, які будуть використані у війні з російськими окупантами. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що вже завтра Київ отримає нову зброю, яка буде використана для війни проти окупантів РФ.

читайте такожКоли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинула зброя - Рєзніков"Нові "пасочки" ми веземо щодня через кордон спеціальними конвоями. І завтра будуть нові "пасочки" для наших ЗСУ, які їх дуже вдало використовують проти ворога", - підкреслив Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков розповів про те, що ЗСУ та український народ змусили всіх повірити в можливість своєї перемоги над Росією. Деякі країни прогнозували поразку Києва протягом 72 годин після російського нападу. Однак українці своєю мужністю переламали думку європейських політиків. Саме тому Україна стала отримувати більше озброєнь.

Військова допомога Україні від Заходу

Україна днями отримала першу партію військової допомоги від США в рамках нового пакету. Всього Києву повинні поставити озброєнь на суму в 800 мільйонів доларів. Примітно, що американці вперше погодилися постачати українській державі важкі озброєння. У списку опинилися 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Країни Заходу надали Україні комплектуючі для бойових літаків. Завдяки такій допомозі можна буде відновити військову міць українських літаків. Постачання здійснені без участі США.

Американський президент Джо Байден 21 квітня зробив заяву про новий пакет військової допомоги для України. Це важка артилерія, сотня гаубиць і сотні тисяч боєприпасів. Також американці повинні поставити сотні тактичних безпілотників.

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