Потужний вибух і детонація: у РФ уражений ОТРК Іскандер, що цілився по Києву

Про результати успішного удару по позиціях окупаційної армії РФ йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Уражено ОТРК Іскандер РФ / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скріншот

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Завдано удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ

Росіяни намагалися завдати удару по Києву

Підрозділи Збройних сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ у четвер, 5 червня.

Про результати успішного удару по позиціях окупаційної армії РФ йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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"Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клинці Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Як зазначили в Генштабі, "цілі успішно вражені. "Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві - з великою ймовірністю зазнали ушкоджень", - уточнили там.

Результати ураження уточнюються, зазначили в Генштабі.

Дивіться відео - у РФ вражено ОТРК "Іскандер", що цілився по Києву:

/ Скріншот

Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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